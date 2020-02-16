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حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين تتخطى 1,600 شخص

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حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين تتخطى 1,600 شخص

حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين تتخطى 1,600 شخص
http://almnatiq.net/?p=832519
المناطق - واس

تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين عتبة 1,600 شخص، وذلك بعد إعلان وفاة 139 مصابا في مقاطعة هوباي مركز انتشار الفيروس.
و أفادت اللجنة الصحية في المقاطعة أيضًا عن تسجيل 1,843 إصابة جديدة بالفيروس.
وقال البنك المركزي الصيني إنه في إطار الجهود للحد من انتشار الفيروس، بدأ العمل بتعقيم العملة الورقية المتداولة وتخزينها لمدة 14 يوما قبل إعادة طرحها للاستخدام مجددا.

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