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رغم الفوز.. ميسي أمام رقمه “الأسوأ” منذ أكثر من 6 سنوات

رغم الفوز.. ميسي أمام رقمه “الأسوأ” منذ أكثر من 6 سنوات
http://almnatiq.net/?p=832525
المناطق - وكالات

رغم الفوز المهم الذي حققه برشلونة على خيتافي، السبت، في المرحلة 24 من الدوري الإسباني، فإن نجم الفريق ليونيل ميسي لا يزال يواجه معضلة رقمية لم يعرفها منذ أكثر من 6 سنوات.

وبهدفي أنطوان غريزمان وسيرجي روبرتو، عادل برشلونة رصيد ريال مدريد المتصدر بـ52 نقطة لكل منهما، علما أن الفريق الملكي لديه مباراة أمام سلتا فيغو، الأحد، وبإمكانه استعادة المقدمة.

لكن على جانب آخر، فإن ميسي، الذي صنع هدف غريزمان ببراعة، فشل في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي، وهو أسوأ رقم له منذ يناير 2014.

وواجه ميسي المعدل التهديفي الأسوأ له في مسيرته عام 2014، عندما ضل طريق الشباك في 8 لقاءات متتالية.

ورغم محاولاته المتعددة، لم يتمكن صاحب الـ32 عاما من إحراز أهداف على ملعب “كامب نو”، خلال المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 2-1، وهو الأمر الذي حدث أمام فالنسيا وليفانتي وريال بيتيس.

ورغم غياب التوفيق عن صاحب الكرات الذهبية الست، يظل النجم الأرجنتيني في صدارة هدافي الـ”ليغا” برصيد 14 هدفا في 19 مباراة، علما أنه غاب عن مباريات عدة في بداية الموسم بسبب الإصابة.

كما يبقى ميسي أكثر لاعبي برشلونة حسما، بتمريراته السحرية التي تضع زملاءه أمام المرمى في وضعيات تسمح بالتسجيل بسهولة، مثلما فعل مع غريزمان، السبت، حيث صنع الهدف الثاني عشر في 19 مباراة بالدوري.

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