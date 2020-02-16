256 متسابقاً ينتقلون للمرحلة الأخيرة من التصفيات الأولية في بطولة شتاء الرياض للبلوت

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اختتم اليوم الثالث من بطولة “شتاء الرياض للبلوت” التي وجه معالي رئيس الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بتنفيذها، ومجموع جوائزها مليونا ريال، بتأهل 256 متسابقاً للمرحلة الأخيرة من التصفيات الأولية، التي تختتم غداً بتأهل 8 فرق للعب في التصفيات النهائية نهاية الأسبوع.

وبدأت الجولات في الواحدة ظهراً بحضور المتسابقين الـ 4 آلاف في دفعات منتظمة، وتأهل الفائزون منهم للعب في الجولات المسائية، إذ يسعى الجميع لنيل اللقب، ومع اقتراب التصفيات الأولية من مرحلة الختام، تزداد حماسة اللاعبين وتبدأ مهاراتهم في الظهور مع انسجام الفرق التي تلعب في البطولة في أكثر من جولة.

يذكر أن البطولة التي تقام للمرة الثالثة في تاريخها، تقيمها الهيئة العامة للترفيه وبإشراف وتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، وتستمر حتى الـ 22 من فبراير الجاري.

