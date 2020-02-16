احدث الأخبار

الصين تحجر على نقودها لوقف انتشار “كورونا”
أبرز المواد
 أوكرانيا تهدد بالتحرك ضد إيران
أبرز المواد
 ضحايا السيلفي أكثر من قتلى سمك القرش
أبرز المواد
 شاهد.. معتمرين أتراك ينافسون إيران في تدنيس المسجد الحرام بهتافات سياسية
أبرز المواد
 بريطانيا.. شفاء 8 من أصل 9 إصابات بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفى
أبرز المواد
 256 متسابقاً ينتقلون للمرحلة الأخيرة من التصفيات الأولية في بطولة شتاء الرياض للبلوت
أبرز المواد
 رغم الفوز.. ميسي أمام رقمه “الأسوأ” منذ أكثر من 6 سنوات
أبرز المواد
 هجوم صاروخي قرب السفارة الأمريكية في بغداد
أبرز المواد
 حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين تتخطى 1,600 شخص
أبرز المواد
 أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على 7 مناطق
أبرز المواد
 8 حالات تسمم في الطائف وبلاغات عن حالات أخرى بعد وجبة من أحد محلات الفطائر
أبرز المواد
 بعد اشتباه بـ”كورونا”.. وفاة مقيم ألقى بنفسه من غرفة عزل “مستشفى الملك فهد”
أبرز المواد
الصين تحجر على نقودها لوقف انتشار “كورونا”

الصين تحجر على نقودها لوقف انتشار “كورونا”

أبرز المواد
أوكرانيا تهدد بالتحرك ضد إيران

أوكرانيا تهدد بالتحرك ضد إيران

أبرز المواد
ضحايا السيلفي أكثر من قتلى سمك القرش

ضحايا السيلفي أكثر من قتلى سمك القرش

أبرز المواد
شاهد.. معتمرين أتراك ينافسون إيران في تدنيس المسجد الحرام بهتافات سياسية

شاهد.. معتمرين أتراك ينافسون إيران في تدنيس المسجد الحرام بهتافات سياسية

أبرز المواد

الصين تحجر على نقودها لوقف انتشار “كورونا”

الصين تحجر على نقودها لوقف انتشار “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=832550
المناطق - وكالات

أعلن البنك المركزي الصيني عن قرار يقضي بـ”تطهير” الأوراق النقدية المتداولة، بوضعها في “الحجر” للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وقال نائب حاكم البنك المركزي الصيني فان ييفي، إن “المصارف تستخدم الأشعة فوق البنفسجية أو درجات حرارة عالية جدا في عملية تعقيم الأوراق النقدية، قبل عزلها لمدة تتراوح بين 7 إلى 14 يوما”.

وأضاف: “علينا أن نحافظ على سلامة وصحة مستخدمي السيولة النقدية”، مشيرا إلى تعليق التحويلات المالية بين المقاطعات الصينية، مؤكدا إمكانية إعادة الأوراق النقدية إلى التداول بعد انقضاء فترة “الحجر الصحي” التي تعتمد على شدّة الوباء في المنطقة المعنية.

وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع تزايد تردد الصينيين في استخدام العملة النقدية خوفا من التقاط العدوى، على الرغم من أن غالبية المستهلكين يستخدمون هواتفهم الذكية لدفع ثمن مشترياتهم اليومية منذ سنوات.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، ينتقل الفيروس عبر الجهاز التنفسي بشكل رئيسي، وعبر لمس المساحات الملوثة به.

روابط ذات صلة

أوكرانيا تهدد بالتحرك ضد إيران

أوكرانيا تهدد بالتحرك ضد إيران
ضحايا السيلفي أكثر من قتلى سمك القرش

ضحايا السيلفي أكثر من قتلى سمك القرش
شاهد.. معتمرين أتراك ينافسون إيران في تدنيس المسجد الحرام بهتافات سياسية

شاهد.. معتمرين أتراك ينافسون إيران في تدنيس المسجد الحرام بهتافات سياسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*