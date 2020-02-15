“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة – بمشية الله تعالى – على منطقة المدينة المنورة، تصحب برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية والمهد والعيص والعلا وبدر وينبع وخيبر.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.