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الأحوال المدنية تقدم خدماتها لزوار “مهرجان الحنيني الرابع” بعنيزة

الأحوال المدنية تقدم خدماتها لزوار “مهرجان الحنيني الرابع” بعنيزة

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70 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” على متن “السفينة الموبوءة”

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“الأرصاد” تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على منطقة مكة المكرمة

“الأرصاد” تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على منطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=832556
المناطق - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية والأتربة المثارة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية في العاصمة المقدسة ومحافظات الليث وجدة وخليص والخرمة والمويه وتربة.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

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