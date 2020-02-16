احدث الأخبار

العاصفة “دينيس” تضرب بريطانيا.. وتلغي رحلات جوية
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على منطقة مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 “الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 الصين تحجر على نقودها لوقف انتشار “كورونا”
أبرز المواد
 أوكرانيا تهدد بالتحرك ضد إيران
أبرز المواد
 ضحايا السيلفي أكثر من قتلى سمك القرش
أبرز المواد
 شاهد.. معتمرين أتراك ينافسون إيران في تدنيس المسجد الحرام بهتافات سياسية
أبرز المواد
 بريطانيا.. شفاء 8 من أصل 9 إصابات بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفى
أبرز المواد
 256 متسابقاً ينتقلون للمرحلة الأخيرة من التصفيات الأولية في بطولة شتاء الرياض للبلوت
أبرز المواد
 رغم الفوز.. ميسي أمام رقمه “الأسوأ” منذ أكثر من 6 سنوات
أبرز المواد
 هجوم صاروخي قرب السفارة الأمريكية في بغداد
أبرز المواد
 حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين تتخطى 1,600 شخص
أبرز المواد
العاصفة “دينيس” تضرب بريطانيا.. وتلغي رحلات جوية

العاصفة “دينيس” تضرب بريطانيا.. وتلغي رحلات جوية

أبرز المواد
“الأرصاد” تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على منطقة مكة المكرمة

“الأرصاد” تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على منطقة مكة المكرمة

منطقة مكة المكرمة
“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة
الصين تحجر على نقودها لوقف انتشار “كورونا”

الصين تحجر على نقودها لوقف انتشار “كورونا”

أبرز المواد

العاصفة “دينيس” تضرب بريطانيا.. وتلغي رحلات جوية

العاصفة “دينيس” تضرب بريطانيا.. وتلغي رحلات جوية
http://almnatiq.net/?p=832559
المناطق - وكالات

اجتاحت بريطانيا، السبت، ثاني عاصفة خلال أسبوع مما دفع السلطات إلى توجيه تحذير من حدوث فيضانات في مناطق كثيرة من البلاد وتعطيل الرحلات الجوية وخدمات السكك الحديدية في الوقت الذي بدأت فيه مدارس كثيرة عطلة دراسية.

وهطلت أمطار غزيرة وهبت عواصف عاتية عقب اجتياح العاصفة دينيس بريطانيا بعد أسبوع واحد من العاصفة كيارا، التي أدت إلى تعطيل حركة النقل وإغراق منازل بالمياه وقطع الكهرباء عن الآلاف.

وحذرت شركة إيزي جت من “تعطل كبير” لعملياتها في الوقت الذي نصح فيه مطار لوتون المسافرين بمراجعة الأمر مع شركات الطيران المسافرين عليها قبل التحرك من منازلهم.

وذكرت وكالة البيئة إن عدد التحذيرات من حدوث فيضانات وصل في المجمل إلى 30 تحذيرا في إنجلترا .

ويقوم نحو 75 عسكريا بالمساعدة في بناء حواجز وإصلاح دفاعات صد الفيضانات في يوركشير بشمال إنجلترا حيث تشبعت الأرض بالمياه بالفعل من جراء الأمطار التي سقطت الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن ولاس، إن “الحكومة لن تتردد في استخدام كل الوسائل المتاحة لديها لتخفيف آثار العاصفة دينيس”.

روابط ذات صلة

الصين تحجر على نقودها لوقف انتشار “كورونا”

الصين تحجر على نقودها لوقف انتشار “كورونا”
أوكرانيا تهدد بالتحرك ضد إيران

أوكرانيا تهدد بالتحرك ضد إيران
ضحايا السيلفي أكثر من قتلى سمك القرش

ضحايا السيلفي أكثر من قتلى سمك القرش

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*