احدث الأخبار

“هيومن رايتس ووتش” تنتقد أداء قطر في حماية أجور الوافدين
أبرز المواد
 وفاة “الطفلة المسنة”.. ولدت قبل 8 سنوات وعمرها 80 عاما
أبرز المواد
 العاصفة “دينيس” تضرب بريطانيا.. وتلغي رحلات جوية
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على منطقة مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 “الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 الصين تحجر على نقودها لوقف انتشار “كورونا”
أبرز المواد
 أوكرانيا تهدد بالتحرك ضد إيران
أبرز المواد
 ضحايا السيلفي أكثر من قتلى سمك القرش
أبرز المواد
 شاهد.. معتمرين أتراك ينافسون إيران في تدنيس المسجد الحرام بهتافات سياسية
أبرز المواد
 بريطانيا.. شفاء 8 من أصل 9 إصابات بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفى
أبرز المواد
 256 متسابقاً ينتقلون للمرحلة الأخيرة من التصفيات الأولية في بطولة شتاء الرياض للبلوت
أبرز المواد
 رغم الفوز.. ميسي أمام رقمه “الأسوأ” منذ أكثر من 6 سنوات
أبرز المواد
“هيومن رايتس ووتش” تنتقد أداء قطر في حماية أجور الوافدين

“هيومن رايتس ووتش” تنتقد أداء قطر في حماية أجور الوافدين

أبرز المواد
وفاة “الطفلة المسنة”.. ولدت قبل 8 سنوات وعمرها 80 عاما

وفاة “الطفلة المسنة”.. ولدت قبل 8 سنوات وعمرها 80 عاما

أبرز المواد
العاصفة “دينيس” تضرب بريطانيا.. وتلغي رحلات جوية

العاصفة “دينيس” تضرب بريطانيا.. وتلغي رحلات جوية

أبرز المواد
“الأرصاد” تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على منطقة مكة المكرمة

“الأرصاد” تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على منطقة مكة المكرمة

منطقة مكة المكرمة

“هيومن رايتس ووتش” تنتقد أداء قطر في حماية أجور الوافدين

“هيومن رايتس ووتش” تنتقد أداء قطر في حماية أجور الوافدين
http://almnatiq.net/?p=832565
المناطق - وكالات

أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الجهود القطرية لضمان انتظام تسديد أجور العمال كاملة في مواعيدها “لا تفي” بالمعايير الدولية، مشيرة إلى ثغرات في أنظمة حماية العمال الوافدين.

وكشف تقرير أصدرته “هيومن راتيس ووتش” أمس السبت، أن رب عمل لم يتم ذكر اسمه، تأخر في تسديد أجور 500 مدير في شركته، بينهم مجموعة من المهندسين والمساحين والمشرفين، خمسة أشهر، وأجور العمال شهرين، ما يسلط الضوء على ثغرات في مراقبة وزارة العمل لعدم التقيد بدفع الأجور.

وقال التقرير إن مشاريع الشركة تشمل إنشاء ملعب لكأس العالم وطرقات، وتوظف نحو 6 آلاف شخص، وقد دفعت أجورا مستحقة للعمال فقط بعد قيام بعض المتضررين بعمل احتجاجي، علما أن القانون القطري يحظر الاحتجاجات العامة بدون ترخيص والنشاطات النقابية.

ويشكل الأجانب 90% من عدد سكان قطر البالغ 2,75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة لنهائيات كأس العالم 2022.

وكانت قطر وضعت في العام 2015 نظاما لحماية الأجور لضمان تقيد أرباب العمل بالمواعيد المحددة لدفع أجور موظفيهم كاملة، وذلك على خلفية انتقادات وجهتها منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” في هذا الاطار.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” مايكل بايج: “أقرت قطر بعض القوانين لحماية العمال الوافدين، لكن يبدو أن السلطات مهتمة بالترويج لهذه الإصلاحات الطفيفة في وسائل الإعلام أكثر من إنجاحها”.

في المقابل، تقول “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات القطرية وعلى الرغم من إدخال بعض الإصلاحات العمالية على مدار العامين الماضيين، لم تلغ نظام الكفالة الذي “يمنح أصحاب العمل سلطة مفرطة على موظفيهم”.

روابط ذات صلة

وفاة “الطفلة المسنة”.. ولدت قبل 8 سنوات وعمرها 80 عاما

وفاة “الطفلة المسنة”.. ولدت قبل 8 سنوات وعمرها 80 عاما
العاصفة “دينيس” تضرب بريطانيا.. وتلغي رحلات جوية

العاصفة “دينيس” تضرب بريطانيا.. وتلغي رحلات جوية
الصين تحجر على نقودها لوقف انتشار “كورونا”

الصين تحجر على نقودها لوقف انتشار “كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*