70 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” على متن “السفينة الموبوءة”

المناطق - وكالات

كشف وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو، اليوم، أن الاختبارات أثبتت إصابة 70 شخصا آخرين من ركاب سفينة سياحية تخضع للحجر الصحي بفيروس “كورونا”، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 355.

وتخضع سفينة “دايموند برنسيس” (أميرة الألماس) المملوكة لشركة “كارنيفال كورب” للحجر الصحي منذ رسوها في يوكوهاما جنوبي طوكيو يوم الثالث من فبراير الجاري، بعد ثبوت إصابة رجل نزل منها في هونغ كونغ قبل إبحارها إلى اليابان.

ويبلغ العدد الإجمالي لركاب وأفراد الطاقم على السفينة 3700 شخص، وعلى متنها تم تسجل أكبر عدد للإصابات بالفيروس خارج الصين. وجرى نقل المصابين بالعدوى إلى مستشفيات داخل اليابان.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس “كورونا” في الصين 1665 شخصا الأحد، بعد الإعلان عن وفاة 142 مصابا، على الرغم من أن عدد الإصابات الجديدة انخفض لليوم الثالث على التوالي.

ووفق لجنة الصحة الوطنية، فإنه تم الإبلاغ الأحد عن 2009 حالات إصابة جديدة في أرجاء الصين، منها 1843 حالة في مقاطعة هوبي، مركز اندلاع الفيروس في ديسمبر الماضي.