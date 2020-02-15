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الأحوال المدنية تقدم خدماتها لزوار “مهرجان الحنيني الرابع” بعنيزة

الأحوال المدنية تقدم خدماتها لزوار “مهرجان الحنيني الرابع” بعنيزة

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الأحوال المدنية تقدم خدماتها لزوار “مهرجان الحنيني الرابع” بعنيزة

الأحوال المدنية تقدم خدماتها لزوار “مهرجان الحنيني الرابع” بعنيزة
http://almnatiq.net/?p=832572
المناطق - واس

قدمت إدارة الأحوال المدنية أمس، خدماتها لزوار “مهرجان الحنيني الرابع”، بعنيزة في سوق المسوكف.
وتضمنت مشاركة الأحوال بفرع متنقل مجهز بجميع الخدمات، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة “نأتي إليك” المخصصة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة, إضافة إلى حملة “هويتي انتمائي”، التي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية لجميع من يستحق لها نظامًا في أماكن وجودهم بجميع مناطق المملكة.
وأوضح مدير الأحوال المدنية بمحافظة عنيزة حمد بن صالح السلامة أن قرابة 200 مواطن ومواطنة استفادوا من الخدمات المقدمة حتى اليوم الثالث، حيث حصل الزوار على إفادة تعريفية عن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الأحوال المدنية، مبيناً أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.

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