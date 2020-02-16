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انتقال اختصاص العلامات التجارية للملكية الفكرية وبدء استقبال الطلبات

انتقال اختصاص العلامات التجارية للملكية الفكرية وبدء استقبال الطلبات
http://almnatiq.net/?p=832579
المناطق - الرياض

استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (496) للعام 14/9/ 1439هـ الموافق 29 / 5/ 2018 م القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لتصبح الجهة المختصة المعنية بمجالات الملكية الفكرية في المملكة وحمايتها ورعايتها والارتقاء بها؛ فقد نُقل نشاط العلامات التجارية من الإدارة المختصة بها في وزارة التجارة والاستثمار إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لتباشر أعمال خدمات العلامات التجارية في المملكة وفقاً لنظام (قانون) العلامات التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
هذا وتعمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية على استكمال مسيرة العلامات التجارية من حيث ما انتهت عليه وزارة التجارة والاستثمار والارتقاء بها في المملكة بتحسين الأنظمة الحالية والعمل على توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالعلامات التجارية مثل بروتوكول مدريد، والتي من شأنها تسهيل الإجراءات وتحسينها للمضي قدماً نحو رؤية الهيئة بأن تكون السعودية رائدةً للملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبهذا تدعو الهيئة السعودية للملكية الفكرية لكل من يرغب بالاستفادة من الخدمات المتعلقة بالعلامات التجارية التواصل عبر بوابة الهيئة www.saip.gov.sa، وإكمال البيانات المطلوبة، أو التواصل عبر قنواتها الرسمية، الرقم المباشر (٩٢٠٠٢١٤٢١) أو عبر البريد الإلكتروني للهيئة [email protected] وعبر حسابها الموحد في وسائل التواصل الاجتماعي @SAIPKSA.
الجدير بالذكر أنه قبل ٨٣ عاماً ومنذ صدور أول نظام للعلامات الفارقة في المملكة عام ١٣٥٨هـ، حظيت “العلامات التجارية” بأهمية بالغة لدى الدولة، وعناية خاصة عبر تطوير أنظمتها وتحسين لوائحها، وصولاً إلى نظام العلامات الخليجي في العام ١٤٣٥هـ؛ باعتبارها من العوامل الأهم التي تؤثر في نشاط السوق عبر تحفيز الابتكار وريادة الأعمال

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