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“مستشفى الإيمان العام”: ينجح في انقاذ عين أربعيني

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“مستشفى الإيمان العام”: ينجح في انقاذ عين أربعيني

“مستشفى الإيمان العام”: ينجح في انقاذ عين أربعيني
http://almnatiq.net/?p=832582
المناطق - الرياض

نجح فريق طبي من قسم العيون بمستشفى الإيمان العام بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى من انقاذ عين اربعيني تعرض لإصابة قطعية للقرنية نتيجة دخول مسمار يبلغ طوله من ٥-٦ملم بعينه اليمنى .

وأوضح الفريق الطبي أن المصاب البالغ من العمر ٤٠ عام حضر للطوارئ وقد تعرض لإصابة بالغه عبارة عن دخول مسمار في عينه اليمنى مما تسبب في اصابة قطعية في القرنية واستقر بداخل الغرفة الأمامية للعين ، وعلى الفور تم اجراء عملية جراحة لإستخراج المسمار وانقاذ العين من التسمم والتلف ، وتم استخراج المسمار ولله الحمد دون حدوث اي مضاعفات للعين واعطيت له الأدوية اللازمة وهو الان بحالة جيدة والنظر لم يتأثر كثيرًا ويستطيع الرؤية بها.

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