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عدسات الكاميرا توثق مشاهد من ‏جمال الطبيعة في الديسة

عدسات الكاميرا توثق مشاهد من ‏جمال الطبيعة في الديسة

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“مستشفى الإيمان العام”: ينجح في انقاذ عين أربعيني

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عدسات الكاميرا توثق مشاهد من ‏جمال الطبيعة في الديسة

عدسات الكاميرا توثق مشاهد من ‏جمال الطبيعة في الديسة
http://almnatiq.net/?p=832585
المناطق - واس

” الديسة ” الوادي الكثيف النخيل .. من أجمل المواقع الطبيعية في شمال غرب المملكة ،تنفرد تضاريسه بالحواف الصخرية الشامخة ويخترقها وادٍ عميق تجري في قاعه المياه فتسقى أشجار النخيل والقصب وورق البردي .
وتقع الديسة – 210 كيلو مترات عن مدينة تبوك – في وادي داما المشهور وتتمتع بطقس شبه معتدل صيفاً ودافئ في الشتاء وترتفع عن سطح البحر بنحو 400 متر ، مما أهلها لتصبح منطقة زراعية تنتج أفضل الحضار والفواكه ومنها المانجو ذات الجودة العالية .
وعلى ارتفاع 450 متراً التقطت عدسة ” واس ” مجموعة من المشاهد لطبيعة الديسة بتكويناتها الصخرية ومرتفعاتها بحكم موقعها في مضيق جبلي وملتقى لثلاث خوانق أودية رئيسية في المنطقة .

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