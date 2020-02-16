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هندي يحطم رقم العداء العالمي بولت في “سباق الجواميس” (فيديو)

هندي يحطم رقم العداء العالمي بولت في “سباق الجواميس” (فيديو)

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عدسات الكاميرا توثق مشاهد من ‏جمال الطبيعة في الديسة

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هندي يحطم رقم العداء العالمي بولت في “سباق الجواميس” (فيديو)

هندي يحطم رقم العداء العالمي بولت في “سباق الجواميس” (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=832595
المناطق - وكالات

تخطى عامل بناء هندي يدعى سرينيفاس جودا الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة سباقات السرعة الجامايكي أوسين بولت حامل 9 ميداليات أولمبية، بشكل غير رسمي في سباق الجواميس التقليدي.

ووفقا لـ B.B.C فإن جودا البالغ 28 عاما، من ولاية كانتاكا جنوب الهند خاض سباقا تقليديا معروفا باسم “كمبالا” حيث يتسابق المشاركون لمسافة 142 مترا عبر حقول الأرز الموحلة (المملوءة بالماء) يسحب المشارك زوجا من الجواميس المربوطة ببعضها.

ونجح جودا بإنهاء السباق “الغريب” خلال زمن قدره 13.42 ثانية، لتحتفل به وسائل الإعلام المحلية التي عقدت المقارنات مع إنجاز العداء العالمي بولت حين حقق رقما قياسيا بسباق 100 متر في بطولة الألعاب الأولمبية 2009 بزمن 9.55 ثانية، ما يعني أن جودا كان أسرع من بولت بـ 0.03 ثانية في تخطي 100 متر.

وبدأت المطالبة الشعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتبني عامل البناء السريع من قبل السلطات الرياضية الهندية أملا في حصول البلاد على ميدالية أولمبية في رياضة الجري.

بالمقابل حذرت السلطات الرياضية المنظمة لسباق “كمبالا” من المقارنة مع بولت، وقال كاي غونابالا كادامبا رئيس أكاديمية “كمبالا”: “لا نود الانغماس في أي مقارنة مع الآخرين، لديهم (مراقبو الأحداث الأولمبية) أساليب أكثر علمية ومعدات إلكترونية أفضل لقياس السرعة”.

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