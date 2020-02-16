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الهلال يلاقي شباب الأهلي الإماراتي غداً في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا

الهلال يلاقي شباب الأهلي الإماراتي غداً في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا

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الهلال يلاقي شباب الأهلي الإماراتي غداً في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا

الهلال يلاقي شباب الأهلي الإماراتي غداً في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا
http://almnatiq.net/?p=832598
المناطق - واس

يحل الهلال السعودي ضيفاً على شباب الأهلي الإماراتي غداً الأثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، وذلك على استاد راشد بنادي شباب الأهلي بدبي.
واستهل فريق الهلال مشواره الآسيوي في دوري المجموعات الإثنين الماضي، بفوز سهل على شاهر خودرو الأوكراني، بهدفين دون رد، ليتصدر مجموعته بثلاث نقاط ، في المقابل سقط شباب الأهلي في فخ الهزيمة أمام باختاكور الأوزبكي، بهدفين مقابل هدف، ليحل ثالثاً بدون نقاط.
و تلقى فريق الهلال دفعة معنوية قبل مواجهة الغد، بعدما أظهر ياسر الشهراني الظهير جاهزية كبيرة في التدريب الأخير.

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