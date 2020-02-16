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أمر ملكي بتعيين وزير المالية رئيساً لـ “التقاعد” و”التأمينات”

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أمر ملكي بتعيين وزير المالية رئيساً لـ “التقاعد” و”التأمينات”

أمر ملكي بتعيين وزير المالية رئيساً لـ “التقاعد” و”التأمينات”
http://almnatiq.net/?p=832606
المناطق - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا، بتعيين وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتضمن الأمر الملكي أن يكون ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد بوزير المالية ويرأس مجلس إدارتها.

وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الأمر بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بذلك واقتراح تعديلها واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، بحسب الأمر الملكي.

يذكر أنه قبل هذا الأمر، كان يرأس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد وزير الخدمة المدنية، فيما يرأس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعية وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويعطي الأمر الملكي وزير المالية رئاسة مجلسي إدارة التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.

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