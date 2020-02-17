احدث الأخبار

“الكنار الحساوي” فاكهة الأحسائيين في الشتاء
أبرز المواد
 جديد قضية الخطف في الدمام.. تحديد النسب والأب يروي وجعه
أبرز المواد
 “الديسة” .. وادٍ سعودي تحيطه أشجار النخيل والمانغو
أبرز المواد
 أب يقاضي ابنه: قتل أمه في حادثة.. والمحكمة تلزمه بـ «دية الخطأ»
أبرز المواد
 إنشاء مناطق إيداع لدعم الصناعة الوطنية في الخارج
أبرز المواد
 خطة إيرانية لمنع الانتخابات في العراق
أبرز المواد
 توطين 149 وظيفية أكاديمية في جامعة الباحة
أبرز المواد
 مصرع ما يزيد عن 18 من مليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني ومقاتلات التحالف في الجوف
أبرز المواد
 المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم يواصل تدريباته تحضيرًا لكأس العرب
أبرز المواد
 تكليف المهندس خالد المغلوث مديرا عاما لإدارة تنسيق المشاريع بأمانة الشرقية
المنطقة الشرقية
 مسؤول يمني يعلن التوصل إلى اتفاق جديد مع مليشيا الحوثي لتبادل الأسرى
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات الكهرباء في المنطقة
أبرز المواد
“الكنار الحساوي” فاكهة الأحسائيين في الشتاء

“الكنار الحساوي” فاكهة الأحسائيين في الشتاء

أبرز المواد
جديد قضية الخطف في الدمام.. تحديد النسب والأب يروي وجعه

جديد قضية الخطف في الدمام.. تحديد النسب والأب يروي وجعه

أبرز المواد
“الديسة” .. وادٍ سعودي تحيطه أشجار النخيل والمانغو

“الديسة” .. وادٍ سعودي تحيطه أشجار النخيل والمانغو

أبرز المواد
أب يقاضي ابنه: قتل أمه في حادثة.. والمحكمة تلزمه بـ «دية الخطأ»

أب يقاضي ابنه: قتل أمه في حادثة.. والمحكمة تلزمه بـ «دية الخطأ»

أبرز المواد

إنشاء مناطق إيداع لدعم الصناعة الوطنية في الخارج

إنشاء مناطق إيداع لدعم الصناعة الوطنية في الخارج
http://almnatiq.net/?p=832624
المناطق - الرياض

كشف أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية صالح السلمي أن الهيئة تدرس إنشاء مناطق إيداع في بعض الدول المستهدفة؛ بهدف نقل الصناعات السعودية ذات الميزة التنافسية لتقليل التكلفة، لافتاً إلى ضرورة توافر سوق كبيرة في تلك الدول ووجود اتفاقيات تجارية، ما يمكن الصناعة السعودية من الحصول على شهادة المنشأ في تلك الدول.

وأكد خلال لقاء موسع بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أخيراً، أن الهيئة ستمول تلك المناطق الصناعية، بحيث تحتوي على منظومة لوجستية، وأن الهيئة تدرس إنشاء المناطق المناسبة، سواء في أفريقيا أو باكستان، ما يمثل دعماً للمنتج السعودي للدخول إلى الدول الأخرى.

وقال: «الهيئة درست الخدمات التي تقدمها الدول للمصدرين، وميزة إعفاء الضريبة على الجهات المصدرة ليست حافزاً؛ نظراً لانخفاضها، كما توجد تحديات بالخدمات اللوجستية، وشكلت لجنة لوجستية لإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه تصدير المنتجات الوطنية، وكذلك بعض الاتفاقيات التجارية، فيما يتعلق بالحصول على مواد خام مدعومة، كما أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع هيئة الموانئ لإطلاق مبادرة للتصدير المباشر إلى القارة الأفريقية عوضاً عن التصدير عن طريق دول أخرى».

وذكر أن الهيئة كانت تستهدف إطلاق بنك الاستيراد والتصدير خلال الربع الأول من العام الحالي 2020، الذي يبلغ رأسماله 30 مليار ريال، والنظام الأساسي تم الانتهاء منه.

وتوقع إطلاق البنك مع نهاية الربع الأول أو خلال الربع الثاني من 2020، الذي سيقدم الكثير من الخدمات للجهات المصدرة مما يحفز للدخول للأسواق المختلفة.

وأضاف: «تقلب أسعار العملات وتأثيرها على التنافسية للمنتجات الوطنية من أبرز التحديات التي تواجهها التجارة الدولية، وبنك الاستيراد والتصدير سيقرض الجهات المصدرة الوطنية بالعملات المختلفة، بحيث لا يقتصر على الدولار أو الريال».

وذكر أن الهيئة قامت بتحليل كامل للسوق العراقية، باعتباره من الأسواق الواعدة، حيث يستورد نحو 180 مليار ريال، منوهاً بأن الصادرات السعودية للسوق العراقية في نمو مستمر.

روابط ذات صلة

“الكنار الحساوي” فاكهة الأحسائيين في الشتاء

“الكنار الحساوي” فاكهة الأحسائيين في الشتاء
جديد قضية الخطف في الدمام.. تحديد النسب والأب يروي وجعه

جديد قضية الخطف في الدمام.. تحديد النسب والأب يروي وجعه
“الديسة” .. وادٍ سعودي تحيطه أشجار النخيل والمانغو

“الديسة” .. وادٍ سعودي تحيطه أشجار النخيل والمانغو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*