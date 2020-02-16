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“التقاعد” تنهي أعمال الربط بنظام المراسلات الحكومية الإلكتروني

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“التقاعد” تنهي أعمال الربط بنظام المراسلات الحكومية الإلكتروني

http://almnatiq.net/?p=832626
المناطق - الرياض

أنهت المؤسسة العامة للتقاعد أعمال الربط بين نظام المعاملات الداخلي للمؤسسة ونظام المراسلات الحكومية الإلكتروني “مراسلات”، حيث يتيح الربط تبادل المراسلات الحكومية بين “التقاعد” والجهات الحكومية الأخرى المرتبطة بالنظام عبر منصة إلكترونية تتسم بالأمان والسرعة والموثوقية.
وأوضح مساعد محافظ المؤسسة لقطاع تقنية المعلومات المهندس حسين بن علي الأسمري أن الربط مع نظام “مراسلات” يأتي انطلاقاً من استراتيجية المؤسسة 2022، وتماشياً مع خطة التحول الرقمي التي تشهدها المؤسسة العامة للتقاعد، لتواكب مفاهيم الحكومة الإلكترونية التي دعت إليها قيادتنا الحكيمة -أيدها الله- والطفرة التقنية التي يشهدها الوطن في مختلف قطاعاته.
وأضاف الأسمري أن الربط مع نظام ” مراسلات ” سوف يحسن من بيئة العمل ويعزز البنية التقنية للمؤسسة من خلال الاستغناء بشكل كامل عن المراسلات الورقية، واعتماد البيئة الرقمية في إرسال واستقبال المعاملات الحكومية، مما يضمن سرعة إنجاز المعاملات، كما سيتيح الربط التحقق من صحة الوثائق وهوية الجهة المرسلة.
يُشار إلى أن نظام المراسلات الحكومية الإلكتروني (مراسلات) هو أحد مبادرات برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) حيث يتولى البرنامج الإشراف الفني والإداري على تطبيق وتنفيذ النظام لضمان نجاحه وتدعيم الرؤية التكاملية للتعاملات الإلكترونية الحكومية داخل المملكة.

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