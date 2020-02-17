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“الديسة” .. وادٍ سعودي تحيطه أشجار النخيل والمانغو

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“الديسة” .. وادٍ سعودي تحيطه أشجار النخيل والمانغو

“الديسة” .. وادٍ سعودي تحيطه أشجار النخيل والمانغو
http://almnatiq.net/?p=832638
المناطق - الرياض

“الديسة” الوادي الكثيف النخيل من أجمل المواقع الطبيعية شمال غربي المملكة تنفرد تضاريسه بالحواف الصخرية الشامخة ويخترقها وادٍ عميق تجري في قاعه المياه، فتسقي أشجار النخيل والقصب وورق البردي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، تقع الديسة – 210 كيلومترات عن مدينة تبوك – في وادي داما المشهور وتتمتع بطقس شبه معتدل صيفاً ودافئ في الشتاء كما ترتفع عن سطح البحر بنحو 400 متر، مما أهلها لتصبح منطقة زراعية تنتج أفضل الخضار والفواكه ومنها المانغو ذات الجودة العالية.

وعلى ارتفاع 450 متراً، التقطت عدسة “واس” مجموعة من المشاهد لطبيعة الديسة بتكويناتها الصخرية ومرتفعاتها بحكم موقعها في مضيق جبلي وملتقى لثلاث خوانق أودية رئيسية في المنطقة.

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