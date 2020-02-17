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دوري أبطال آسيا : الأهلي السعودي يواجه استقلال طهران في الكويت

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دوري أبطال آسيا : الأهلي السعودي يواجه استقلال طهران في الكويت

دوري أبطال آسيا : الأهلي السعودي يواجه استقلال طهران في الكويت
http://almnatiq.net/?p=832650
المناطق - الرياض

يخوض النادي الأهلي غداً، لقاءه الثاني في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، حين يلاقي استقلال طهران على إستاد جابر الدولي بالكويت.
وكان الأهلي تعثر بالتعادل في الجولة الأولى أمام الوحدة الإماراتي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ويسعى النادي الأهلي لخطف نقاط المباراة وتصدر مجموعته.
ويدخل الأهلي هذه المواجهة بأوضاع فنية غير مستقرة بعد أن قررت إدارة النادي إسناد مباراة الغد إلى المدرب المساعد مازن بهكلي بصفة مؤقتة، لحين التعاقد مع مدرب بديل للسويسري كريستيان جروس، الذي لم يغادر مع البعثة.
وضمت بعثة النادي الأهلي نجم الفريق عمر السومة، الذي تماثل مؤخرًا للشفاء، بعد أن غاب طوال الفترة الماضية.

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