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أسبوع مهني لتأهيل طالبات وخريجات جامعة الأميرة نورة إلى سوق العمل

أسبوع مهني لتأهيل طالبات وخريجات جامعة الأميرة نورة إلى سوق العمل

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أسبوع مهني لتأهيل طالبات وخريجات جامعة الأميرة نورة إلى سوق العمل

أسبوع مهني لتأهيل طالبات وخريجات جامعة الأميرة نورة إلى سوق العمل
http://almnatiq.net/?p=832656

نفذ مركز الإرشاد المهني والدعم الوظيفي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم، برنامج “تأهيل الخريجات لسوق العمل 2020” في نسخته الثانية، وذلك في مركز المؤتمرات والندوات بالجامعة على فترتين صباحية ومسائية.
يأتي ذلك من منطلق تهيئة طالبات وخريجات الجامعة للاستفادة من الفرص الوظيفية التي ستتوفر في يوم المهنة والذي سيعقد خلال شهر مارس.
ويهدف البرنامج الذي يستمر خمسة أيام، إلى الموائمة بين مهارات الخريجة ومتطلبات سوق العمل وتأهيلها ببناء قدراتها الفردية وتنمية مهاراتها ضمن برنامج متكامل، إذ تركز الورشة والمحاضرات في موضوعاتها المختلفة على تحفيز الطالبات وتشجيعهن على المشاركة في دفع عجلة التنمية، وتحقيق تنمية مستدامة من خلال صقل مهاراتهن، واكتشاف مواهبهن، وإرشادهم مهنيًا لتحقيق ما تهدف إليه رؤية المملكة من تمكين الموارد البشرية من فئة الشباب.
وأكدت مديرة مركز الإرشاد المهني والدعم الوظيفي الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن المطرفي أن البرنامج يأتي إيمانا من فريق العمل في المركز بأهمية إعداد وتأهيل الطالبة والخريجة لخوض غمار المنافسة في سوق العمل، وذلك عبر التحاقها بهذه الأنشطة التي تهدف إلى صقل مهاراتها في المجال الوظيفي وتوجيهها وفق إطار مهني مقنن، الأمر الذي يسهم في بناء مستقبل مهني مرموق للطالبة من جهة، وتحقيق أهداف الجامعة بما يتفق ورؤية المملكة الهادفة إلى تمكين الكوادر الوطنية المؤهلة من جهة أخرى.
وأكدت أن الأسبوع التأهيلي الذي يسبق يوم المهنة يأتي إيمانًا من مركز الإرشاد المهني والدعم الوظيفي، بأهمية إعداد وتهيئة الطالبات المتوقع تخرجهن والخريجات لعروض التوظيف المقدمة في يوم المهنة وفق معايير متميزة تجعل من خريجة جامعة الأميرة نورة في مصاف الطالبات المتميزات مهنياً من خلال توفير ورش ودورات في إطار مُتطلبات سوق العمل والهوية المهنية التي يجب أن تحظى بها كل خريجة.

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