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أمير الشرقية يكلف الخالدي محافظاً للقطيف

أمير الشرقية يكلف الخالدي محافظاً للقطيف
http://almnatiq.net/?p=832663
الدمام - المناطق

أصدر صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأميرسعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، قراراًبتكليف الأستاذ فلاح بن سلمان الخالدي محافظاًللقطيف.

ورفع الخالدي، شكره وتقديره للقيادة الرشيدة وعلىرأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بنعبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكيالامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أيدهم الله،ولصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بنعبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، ولصاحب السمو الملكيوزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بنعبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأميرأحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقةالشرقية «حفظهم الله»، بهذه المناسبة، معرباً عن اعتزازهبتلك الثقة الغالية، سائلًا الله أن يمده بالعون والتوفيقلخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يوفق ولاة الأمر لكل مافيه خير، ويديم نعمة الأمن والاستقرار، مؤكداً أن هذاالقرار سيكون دافعًا له لبذل المزيد من العطاء والتفاني،سائلًا المولى عز وجل أن يمنحه العون والتوفيق للقيامبعمله على أكمل وجه، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر«حفظهم الله».

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