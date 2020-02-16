جامعة القصيم تنظم مؤتم «جهود المملكة في ترسيخ قيم الاعتدال والتعايش الحضاري».. الثلاثاء المقبل

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تنظم جامعة القصيم، بدءً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24/6/1441هـ، وعلى مدى يومين، مؤتمرًا حول «جهود المملكة العربية السعودية في ترسيخ قيم الاعتدال والتعايش الحضاري المفاهيم والممارسات»، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، وبمشاركة عدد من المتحدثين والمختصين، برعاية القرعاوي للعقارات.

من جهته، أوضح رئيس اللجنة التنظيمية الدكتور خالد باني الحربي، وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة، أن المؤتمر الذي يقام بالمدينة الجامعية، يهدف إلى رصد الجهود السعودية المتعلقة بترسيخ قيم الاعتدال، والتعايش الحضاري على جميع المستويات، والتأصيل الشرعي لقيم التواصل الإنساني ومعالجة إشكالاته، وبيان أثر الخطاب الشرعي السعودي في نشر مفاهيم التعايش الحضاري، بالإضافة إلى إبراز دور المؤسسات الشرعية والثقافية الحكومية وغير الحكومية في تجسير العلاقة مع الآخر، والتعريف بالجهود الدبلوماسية السعودية في تعميق معاني التواصل المشترك وكذلك المؤسسات الإغاثية، واستلهام التجارب السعودية الرائدة في هذا المجال.

وأضاف “الحربي” أن المؤتمر يشتمل على عددٍ من المحاور وهي التأصيل الشرعي لقيم التواصل الإنساني ومعالجة إشكالياته، والخطاب الشرعي السعودي، وأثره في نشر مفاهيم التعايش، ودور المؤسسات الشرعية والثقافية الحكومية وغير الحكومية في تجسير العلاقة مع الآخر، وكذلك الجهود الدبلوماسية في تعميق معاني التواصل المشترك، وجهود المؤسسات الإغاثية، وتجارب شخصية رائدة.