الشرقية تحصد المراكز الاولى في اولمبياد الابداع 2020

الدمام - عبدالله السعيدي

هنأ مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان ،سمو امير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف وسموه نائبه الأمير احمد بن فهد بن سلمان بمناسبة تحقيق أبناء وبنات المنطقة الشرقية من الموهبين والموهوبات الذين حصدوا المراكز الأولى في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني العلمي “إبداع 2020” الذي أقيم أول امس السبت في جامعة الملكسعود بالرياض .

وأضاف الشلعان أن الدعم الكبير الذي يحظى به التعليم من لدن سمو امير المنطقة وسمو نائبه اثمر بهذه النتائج المبهرة حيث تعد متابعتهما الدائمة وحرصهما وتشجيعهما المستمر على تقدم المنطقة الشرقية في كافة المجالات لاسيما التعليم نبراس للجميع وطريقاً لتحقيق الإنجازات، مؤكداً أن توجيهاتهم الكريمة أسهمت في توالي الإنجازات فيالكثير من المسابقات المحلية والدولية ،حتى أصبحت المنطقة الشرقية محط الاعجاب وبيئة تعليمية جاذبة للأبداع والمبدعين

وأشار الشلعان إلى الدور الرئيس الذي تؤديه وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع “موهبة” في رعاية وتنمية العقول المبدعة التي يزخر بها الوطن امتداداً لمسيرة الوطن تحت قيادة المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله وصولاً لرؤية المملكة 2030 التي تركز على جيل المستقبل المبدع والذي يتمتع ببيئة تعليمة تهتم بالابتكار والابداع .

وقدم الشعان باسمه واسرة التعليم بالمنطقة الشرقية التهنئة والتبريكات للفائزين والفائزات ولذويهم واسرهم على هذه الإنجازات الإبداعية متمنياً لهم الاستمرار في تطوير مشاريعهم البحثية وتحقيق أفضل النتائج التي تعود على وطنننا الغالي بالمردود النافع.

وجاءت نتائج موهوبي وموهوبات المنطقة الشرقية في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2020 كتالتي:

وحقق المركز الأول: الطالبة :ود رائد السعدون

وحقق المركز الثاني: ديما مبارك عبدالعزيز الملحم

المركز الثالث : بشير عبدالفتاح احمد الدجاني –إبراهيم محمد فهد الدليجان – نورة فهد غلاب العمري – رنيم سلطان احمد المنصوري –اسيل مدحت بخاري

المركز الرابع : محمد طارق عامر العامر – عبدالله محمد عبدالمنعم السنان – رنيم سلطان احمد المنصوري –رند طلال محمد الدموخ الدوسري –

المركز الخامس : شوق فيصل بن محمد مدني -لمى عبدالرحمن بن محمد جراد