محافظ حفرالباطن ينهي خلاف أسري دام لأكثر من ثلاث عقود بين أهالي مركز “ام عشر ”

حفر الباطن - فهد المريخي

في موقف إنساني نبيل جسده محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، من خلال جهوده في حل وإنهاء خلاف أسري دام لأكثر من ثلاث عقود، بين أهالي مركز “ام عشر ” التابعة لمحافظة حفرالباطن

ويأتي هذا الاهتمام إيمانًا منه بالسلام الاجتماعي والتكافل في المجتمع وبذل كل الجهود لتحقيق ذلك، من خلال تهدئة النفوس وتقوية الروابط الاجتماعية والعلاقات الأسرية والإنسانية، وإنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تحرص دائمًا على الإصلاح بين أبناء المجتمع، منوهًا بالدعم الذي تحظى به “إصلاح ذات البين” في جميع مناطق ومحافظات المملكة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية- حفظهم الله- من خلال دعم أوجه الصلح والإصلاح بين الناس، ونشر ثقافة التسامح بين الناس وبذل مساعي الإصلاح في القضايا الخلافية التي تقع بين أفراد المجتمع بكافة أشكالها بما يتفق مع الضوابط الشرعية.

وبهذه المناسبة أقام سمو محافظ حفرالباطن الامير منصور بن محمد ال سعود حفل صلح للأهالي في مركز ام عشر ١٧٠ كيلو بحضور عدد من مشايخ القبائل والأعيان ورجال الأعمال بالمحافظة وبدا الحفل الخطابي بآيات من القران الحكيم بعد ذلك إلقاء مساعد رئيس المحكمة العامة فضيلة الشيخ محمد بن عبدالمحسن الدايل كلمة تحدث فيها عن اجر الصلح وفضله بالإسلام وان ثماره تعود على أهالي الصلح وأهل المركز ويخدم الوطن وابنائه .