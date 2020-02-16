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إمارة المنطقة الشرقية تعقد حلقة نقاش لتطوير العمل الحقوقيفي المحافظات

إمارة المنطقة الشرقية تعقد حلقة نقاش لتطوير العمل الحقوقيفي المحافظات

المنطقة الشرقية

إمارة المنطقة الشرقية تعقد حلقة نقاش لتطوير العمل الحقوقيفي المحافظات

إمارة المنطقة الشرقية تعقد حلقة نقاش لتطوير العمل الحقوقيفي المحافظات
http://almnatiq.net/?p=832682
الدمام - المناطق

انفاذاً لتوجيهات صاحب السموّ الملكي، الأميـر سعود بننايف بن عبد العزيز، أميـر المنطقة الشرقية، وتوجيهاتصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بنعبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، عقدت وكالة إمارةالمنطقة الشرقية للحقوق، حلقة نقاشية لتطوير العملالحقوقي في المحافظات، وذلك بديوان الإمارة يومالخميس الماضي.
وتناولت الورشة التي افتتحها سعادة وكيل إمارة المنطقةالشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، بحضور وكيلالإمارة المساعد للحقوق الأستاذ تركي بن عبداللهالتميمي، سبل تطوير العمل الحقوقي في إدارات الإمارةوالمحافظات، وضمان إنفاذ ما قضت به الأوامر الملكيةالكريمة، والأوامر السامية، والأنظمة والتعليمات ذاتالصلة بالشأن الحقوقي بشقيها العام والخاص، ومناقشةآليات تسريع وتيرة العمل في مختلف الإدارات، عبرمراجعة الإجراءات والتأكد من توحيدها، بما يضمن سيرالمعاملات وفق مجراها النظامي المكتمل.

وشهدت الورشة مشاركة مدراء الإدارات الحقوقية فيديوان الإمارة، ومسؤولي الحقوق في المحافظات، كماشهدت نقاشاً مفتوحاً مع سعادة وكيل إمارة المنطقةالشرقية.

من جهته ثمن وكيل الإمارة المساعد للحقوق تركيالتميمي حرص واهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية وسمونائبه، وتوجيهاتهما الكريمة لتطوير وتسريع عمل الإداراتالحقوقية، بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة-أعزها الله-، مبيناً أن توجيهات سمو أمير المنطقة وسمونائبه دائماً ما تؤكد على ضرورة إنجاز معاملاتالمستفيدين، والتأكد من اتمامها وفق مسارها النظامي.

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