أمير منطقة جازان يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس المنطقة

جازان - فضة عطيف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير المنطقة نائب رئيس المجلس , اليوم ، الجلسة الافتتاحية لجلسات مجلس منطقة جازان في دورته الأولى للعام المالي الحالي، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة.

واستهل سمو أمير منطقة جازان الجلسة بكلمة توجيهية، حمد الله تعالى فيها على نعمه الكثيرة التي منّ بها على بلادنا العزيزة, ومن أهمها نعمة الأمن والأمان ورغد العيش, في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وأكد سمو أمير جازان أهمية الموضوعات التي سيناقشها الجلسة في دورة انعقاده الحالية، ومنها المشروعات والمبالغ المعتمدة للجهات الحكومية في ميزانية الخير والنماء للدولة لهذا العام, التي تعد دليلاً بالغاً على أن دولتنا الرشيدة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من التقدم والرفاهية لأبناء هذا الوطن الكريم بشكل عام, والمستقبل الواعد لمنطقة جازان بوجه خاص.

وشدّد على الدور المناط بمجلس المنطقة في تحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – من خلال قيامه بمهامه ومساهمته في العديد من الإنجازات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنموية وغيرها من المجالات, بما يخدم المنطقة والأهالي والمقيمين بها, راجياً العون والتوفيق لأعضاء المجلس في مناقشة جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية, واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها .

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة أحمد بن هادي الراجحي، أن المجلس استعرض بعد ذلك التوصيات والنتائج التي توصل إليها المجلس في الدورة السابقة والخطابات الصادرة والواردة للمجلس.

وأفاد أن الجلسة الأفتتاحية تضمنت عرضاً شاملاً من المشرف العام على وكالة التواصل بوزارة الإعلام الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث حول خطة الوزارة لتطوير فرع الوزارة في المنطقة، وبناء إستراتيجية إعلامية شاملة خاصة بمنطقة جازان وغيرها من مناطق وطننا العزيز بمتابعة مباشرة من معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة بهدف تطوير فروع وزارة الإعلام في المملكة، وإلقاء الضوء على أبرز الأنشطة الإعلامية والجهود المبذولة في كل منطقة , وربط خدمات الوزارة وقطاعاتها، وتوحيد الرسالة الإعلامية بين الجهات الحكومية، والمبادرات التي تقوم بها الوزارة في سبيل تحفيز المواهب الإعلامية الوطنية ودعم الشركات الناشئة.

وبين الراجحي أن المجلس سيناقش في دورة انعقاده الحالية عدداً من الموضوعات ،ومنها: استعراض ميزانية الجهات الحكومية المعتمدة، ومحاضر اللجان والتقارير المنبثقة عن المجلس في المجالات الاقتصادية والتعليمية والخدمات والمرافق العامة ولجنة تنسيق ومتابعة المشاريع ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ولجنة التنمية الاجتماعية وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وأفاد أمين عام المجلس في ختام تصريحه أن المجلس سيخصص جلسته الثالثة لدورة انعقاده الحالية التي ستعقد بمحافظة أبو عريش الثلاثاء المقبل ، لبحث الاحتياجات الخدمية والتنموية للمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.