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الأمير فيصل بن مشعل يدشن الحملة الأمنية #أمنكم_وسلامتكم_هدفنا في منطقة القصيم

الأمير فيصل بن مشعل يدشن الحملة الأمنية #أمنكم_وسلامتكم_هدفنا في منطقة القصيم
http://almnatiq.net/?p=832730
المناطق - بريدة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمقر الإمارة اليوم ، الحملة الأمنية #أمنكم_وسلامتكم_هدفنا في منطقة القصيم ، التي تنفذها قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق ، لمدة أسبوع وتهدف إلى التوعية الأمنية والمرورية على الطرق الخارجية ، وتعزيز العلاقة بين رجال الأمن والمواطنين والمقيمين من مرتادي الطرق.
وأكد سموه أن رجال هذا الوطن من عسكريين ومدنيين أفراداً وضباط صف، جميعهم حريصون على أمن هذا الوطن , مشيرا سموه إلى أن هناك الكثير من الجهود العظيمة التي تقوم عليها الدولة – أيدها الله – منذ عهد المؤسس في تكثيف حملات التوعية والسلامة المرورية ، والحرص على أمن وسلامة المواطن وسالكي الطرق ، منوهاً بما يقوم به قوة أمن الطرق من جهود عظيمة وكبيرة وأنهم تجاوزوا مهامهم إلى مهام الإغاثة والإنقاذ ، ومشاركتهم في برنامج الأمن الفكري لتكون مهامهم حماية لسالكي الطرق وحمايتهم من الأفكار التي تخص الجوانب التطرفية والأمنية.
ودعا سموه إلى ضرورة التركيز على تغطية بعض الطرق الفردية بكاميرات ساهر ، لمعاناة الكثير من سالكي هذه الطرق وما يشتكوا من كثرة الحوادث ، لقيام بعض الشباب بتجاوز سرعتهم أكثر من 180 كم ، وعدم التزامهم بالسرعة القانونية ، مذكراً بقول الله تعالى (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) ، مطالباً المرور وأمن الطرق بتكثيف كمرات ساهر على الطرق الفردية لردع كل من يتجاوز السرعة المحددة أو يستخدم الجوال أنه لايهلك نفسه فقط ، وإنما يهلك الأبرياء معه ، داعيا الله أن يحفظ أمن هذه البلاد ومواطني ومواطنات هذا الوطن وأن يكفينا شر الحوادث ، وأن يعين رجال الأمن في جميع القطاعات وأمن الطرق الذين يساهمون مساهمات كبيرة في حفظ وإرشاد سالكي الطرق ، وردع المخالفين.
وبارك الأمير الدكتور فيصل بن مشعل انضمام كوكبة من المواطنات اللاتي يباشرن أعمالهن في حفظ أمن هذا الوطن وفي القطاعات العسكرية الأخرى ، داعياً الله لهن التوفيق.
وانطلقت الحملة بعد كلمة سموه التوجيهية والتشجيعية لرجال الأمن من منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق عبر الجهاز اللاسلكي ، داعياً الله لهم بالتوفيق والسداد وأن تحقق هذه الحملة أهدافها التوعوية التي أقيمت من أجلها.
عقب ذلك ، قص سموه شريط الافتتاح للمعرض المصاحب للحملة الذي احتوى على برنامج الأمن الفكري ، والتوعية بالسلامة المرورية ، وتعزيز العلاقة بين رجال الأمن والمواطنين والمقيمين من مرتادي الطرق.
حضر التدشين وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني , ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي, وقائد القوات الخاصة لأمن الطريق العقيد حمد الجاسر.

 

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