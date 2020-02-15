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الأولى من نوعها بالمملكة .. مستشفى عسير المركزي يجري عملية نوعية لتعويض نصف عظمة الفخذ باستخدام جهاز الإليزاروف

الأولى من نوعها بالمملكة .. مستشفى عسير المركزي يجري عملية نوعية لتعويض نصف عظمة الفخذ باستخدام جهاز الإليزاروف

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تعتبر كأول حالة من نوعها مسجلة وموثقة بالمملكة

الأولى من نوعها بالمملكة .. مستشفى عسير المركزي يجري عملية نوعية لتعويض نصف عظمة الفخذ باستخدام جهاز الإليزاروف

الأولى من نوعها بالمملكة .. مستشفى عسير المركزي يجري عملية نوعية لتعويض نصف عظمة الفخذ باستخدام جهاز الإليزاروف
http://almnatiq.net/?p=832756
المناطق - أبها
نجح فريق طبي بوحدة جراحة تقويم الأطراف والتطويل بقسم العظام بمستشفى عسير المركزي بقيادة استشاري جراحة العظام وتقويم الأطراف الدكتور عايض الشهراني ؛ في إجراء عملية نوعية  لتعويض نصف عظمة الفخذ المفقودة لمريض إثر حادث مروري وتعتبر هذه العملية كأول حالة من نوعها مسجلة وموثقة بالمملكة .

وتفصيلاً أوضحت صحة عسير  ، أن الحادث المروري أدى إلى إصابة شديدة للطرف السفلي الأيمن للحالة مع فقدان
(١٥ سم ) تشكل النصف السفلي لعظمة الفخذ بإستثناء الجزء المفصلي بالركبة .

وأضافت صحة عسير :  تمت العملية بتقنية نقل العظم التدريجي وتعويضه من عظم المريض المتبقي بواسطة جهاز “الإليزاروف الحلقي “ وتمكن المريض من إستعادة كامل العظم المفقود بهذه التقنية والوقوف والمشي بعد إزالة الجهاز – بفضل الله –  .

من جانبه قدم رئيس قسم جراحة العظام بالمستشفى الدكتور عوض شفلوت شكره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري على ما يحظى به قسم جراحة العظام من دعم كبير في توفير الإمكانيات اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات النوعية وغيرها  ، كما قدم شكره لمساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور عبدالله قداح ، والمشرف العام على مستشفى عسير الدكتور علي بن سعيد مستور على متابعتهم المستمرة.

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