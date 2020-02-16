الأحوال المدنية المتنقلة في منطقة عسير تقدم خدماتها في 8 مواقع

المناطق - أبها

بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة عسير بتقديم خِدماتها للرجال والنساء في 8 مواقع، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية , ومبادرة “نأتي إليك ” المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة ، ومبادرة (هويتي انتمائي) والتي تهدف الى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة.

وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم الاحد بتقديم خدماتها للرجال في مركز الحريضة بمحافظة رجال المع لمدة أسبوع , فيما تقدم خدماتها للنساء في مركز الحريضة بمحافظة رجال المع لمدة أسبوع , وجامعة بيشة , وجمعية نبأ لتحفيظ القران الكريم بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين لكل منهما , والثانوية الأولى للبنات بمدينة ابها لمدة يوم واحد.

ويوم الاثنين تقدم الوحدة المتنقلة خدماتها للرجال في مجمع الملك فهد التعليمي بمحافظة بيشة لمدة يومين , وللنساء في ثانوية صبح للبنات بمدينة ابها لمدة يوم واحد.

وتختتم الوحدة المتنقلة يوم الخميس زيارتها بتقديم الخدمة للنساء في جامعة الملك خالد فرع المحاله بمدينة ابها لمدة يومين.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.

الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.