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الأحوال المدنية المتنقلة في منطقة تبوك تقدم خدماتها في محافظة البدع

الأحوال المدنية المتنقلة في منطقة تبوك تقدم خدماتها في محافظة البدع

منطقة تبوك
الأحوال المدنية المتنقلة في منطقة عسير تقدم خدماتها في 8 مواقع

الأحوال المدنية المتنقلة في منطقة عسير تقدم خدماتها في 8 مواقع

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الأحوال المدنية المتنقلة في منطقة تبوك تقدم خدماتها في محافظة البدع

الأحوال المدنية المتنقلة في منطقة تبوك تقدم خدماتها في محافظة البدع
http://almnatiq.net/?p=832762
المناطق - تبوك
بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة تبوك بتقديم خِدماتها للنساء في محافظة البدع لمدة أسبوعين وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.
وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.
مما يذكر أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.

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