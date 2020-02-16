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أمير ⁧‫الحدود‬⁩ الشمالية يتفقد محافظة ⁧‫طريف

أمير ⁧‫الحدود‬⁩ الشمالية يتفقد محافظة ⁧‫طريف

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الأحوال المدنية المتنقلة في منطقة تبوك تقدم خدماتها في محافظة البدع

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أمير ⁧‫الحدود‬⁩ الشمالية يتفقد محافظة ⁧‫طريف

أمير ⁧‫الحدود‬⁩ الشمالية يتفقد محافظة ⁧‫طريف
http://almnatiq.net/?p=832765
⁧‫طريف - خالد الضبيبي
شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, حفل أهالي محافظة طريف بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها سموه للمحافظة التي استهلها باستقبال أصحاب الفضيلة والقادة العسكريين ومديري الإدارات الحكومية وجموع المواطنين, وذلك في مقر الاحتفالات بالمحافظة.
وأعرب سموه في كلمته عن سعادته بالتواجد بين أهالي محافظة طريف والوقوف على شؤون المواطنين، والاطلاع على سير العمل وتلمس حاجاتهم وتلبية طلباتهم، مشيرًا إلى أن جولاته التفقدية تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين والشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، لرصد احتياجات المواطنين والمواطنات ودفع عجلة التنمية لتشمل المحافظات كافة، والتأكد من تطبيق الأنظمة وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل والوقوف على شؤون المواطنين، والاطلاع على سير العمل وتلمس احتياجاتهم.
ووجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان رسالة لأبناء منطقة الحدود الشمالية عموماً ومحافظة طريف على وجه الخصوص، قائلاً: “في ظل حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين – رعاهما الله- على توفير المقومات الاقتصادية في جميع مناطق المملكة، فمن المتوقع أن تشهد منطقة الحدود الشمالية نمواً كبيراً نتيجة المشاريع التعدينية ومشاريع الغاز، وكذلك ما سنعمل عليه جميعاً لاستثمار مقوماتها الاقتصادية من مراعي شاسعة تصلح لإقامة مشاريع لإنتاج الأغنام والدواجن والصناعات المرتبطة بها، وذلك بالتعاون مع مبادرات الأجهزة الحكومية ذات الصلة والجمعيات التعاونية المعنية بهذا المجال ورجال أعمال المنطقة.
وأكد سمو أمير المنطقة أن أبواب الإمارة مفتوحة للجميع لتقديم الملاحظات والآراء والشكاوى في كل وقت، وفي جميع المحافظات, موضحاً أن كل مواطن في المنطقة محل اهتمام وعناية، مبيناً أنه سيستقبل غداً المواطنين للاستماع لهم والعمل على معالجة قضاياهم واحتياجاتهم في مقر المحافظة.
وكان الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة قد بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقيت كلمة أهالي المحافظة ألقاها نيابة عنهم فياض الرويلي أعرب فيها عن سعادة الجميع بزيارة بسمو أمير المنطقة للمحافظة، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.
بعد ذلك ألقيت قصيدة شعرية، ثم تناول الجميع طعام الغداء.

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