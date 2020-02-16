100 معلم ومعلمة بالشرقية يشاركون في برنامج “المعلم الرقمي”

جاء ذلك خلال تقديمه صباح اليوم الأحد برنامج “المعلم الرقمي”، والذي يقام بالشراكة بين وزارة التعليم وشركة تطوير لتقنيات التعليم “تيتكو”، ويستهدف مائة معلم ومعلمة ممثلين لتعليم المنطقة الشرقية ويقام بالتزامن في أكثر من قاعة تدريب لقطاعي البنين والبنات بالدمام والظهران.

وحول البرنامج أشار الغامدي، يعد من البرامج النوعية التي تقدم رؤية جديدة للتدريب لدعم وتطوير قدرات المعلمين العلمية والتربوية بما يتماشى مع متطلبات العصر، حيث يجمع البرنامج بين التطوير المهني المباشر والتدريب عن بعد، يليه تطبيق عملي داخل الصف الدراسي قائم على معايير محددة، وأضاف يساعد برنامج ” المعلم الرقمي” المعلمين على إعادة التفكير في أنشطة التعلم وإعادة تصميمها باستخدام التقنية لإشراك الطلاب في تعلم حقيقي ونشط ودعم التعلم الذاتي بين أوساط الطلبة.

وفي الأثناء لفت مدير نشاط الطلاب حاتم الغامدي، إلى معايير ملف الإنجاز المطلوبة من المعلمين يأتي في مقدمتها تصميم خطة درس باستخدام التقنية، تطبيق أدوات تقنية لتقويم درسٍ ما، تطبيقات أدوات تقنية داخل الصف تعزز مشاركة الطلاب في العملية التعليمية، تصميم نشاط لدرس ما باستخدام التقنية، تطبيقات أدوات تقنية داخل الصف تعزز التعلم الذاتي لدى المتعلمين.