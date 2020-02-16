نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس غرفة الشرقية وأعضاء لجنة المقاولات

الدمام - عبدالله السعيدي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، و رئيس لجنة المقاولات حمد الحماد، وأعضاء اللجنة.

ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- من اهتمام لتمكين وتطوير القطاع الخاص، ليكون مساهماً فاعلاً في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، ومن ذلك تطوير قطاع المقاولات، في ظل المشروعات الطموحة التي رسمتها الرؤية، مؤكداً أن القطاع موعود بمشروعات نوعية، في القطاعات الصناعية ومشروعات بنية تحتية، وغيرها من المشروعات التي تهدف لجعل المملكة وجهة استثمار ومقصد للسياحة، بالإضافة إلى مشروعات الاسكان والمياه وغيرها.

واطلع سموه على تقرير عن منتدى المقاولات ٢٠١٩، الذي نظمته اللجنة متمنياً للجنة وأعضائها التوفيق.

من جهته عبر رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، على ما تفضل به سموه من توجيهات، مؤكداً حرصه وأعضاء لجنة المقاولات على مواصلة العمل لتطوير القطاع، والاسهام الفاعل في تحقيق رؤية المملكة.