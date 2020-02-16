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بالصور .. محافظ وادي الدواسر يدشن حملة قوة أمن الطرق ” أمنكم وسلامتكم هدفنا”

بالصور .. محافظ وادي الدواسر يدشن حملة قوة أمن الطرق ” أمنكم وسلامتكم هدفنا”

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آل هقشة : الحملة تهدف إلى تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطرق

بالصور .. محافظ وادي الدواسر يدشن حملة قوة أمن الطرق ” أمنكم وسلامتكم هدفنا”

بالصور .. محافظ وادي الدواسر يدشن حملة قوة أمن الطرق ” أمنكم وسلامتكم هدفنا”
http://almnatiq.net/?p=832786
وادي الدواسر - فالح الدوسري .. تصوير محمد آل مسحل
دشن محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك اليوم (الأحد) ، حملة التوعوية تحت مسمى ( أمنكم وسلامتكم هدفنا ) التي أطلقتها القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق المملكة، في إطار جهودها المستمرة لرفع مستوى السلامة المرورية ونشر الوعي بالنظام العام والسلامة العامة لمرتادي الطرق الخارجية وذلك بحضور عدد من مدراء الدوائر الحكومية والداعمين والإعلاميين .
وأوضح قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بوادي الدواسر المقدم عبدالله بن عايض آل هقشة أن الحملة تهدف إلى تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطرق، وخلق جانب تعاوني لما يخدم السلامة الأمنية والمروية على الطرق الخارجية، تنفيذًا لتوجيهات معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد قرار الحربي، وبمتابعة مستمرة من قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد الطويان.
وأضاف ” آل هقشة ”  أن الحملة شملت تكثيف تواجد الضباط والأفراد، وكذلك الآليات التي تحمل شعار الحملة في نقاط الضبط الأمني وعلى مداخل محافظة وادي الدواسر ، بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية والمنشورات التوعوية على قائدي المركبات والمسافرين في نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة، على امتداد الطرق الخارجية بالمحافظة .
وثمن محافظ وادي الدواسر خلال كلمته الجهود  التي يقوم بها رجال أمن الطرق لحماية المسافرين ومرتادي الطريق حيث تهدف الحملة لتعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطرق من أفراد ومؤسسات وخلق جانب تعاوني بما يخدم السلامة الأمنية والمرورية على الطرق الخارجية ، كما تأتي الحملة في إطار جهود القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة المستمرة في رفع مستوى السلامة المرورية ونشر الوعي بالنظام العام والسلامة العامة لمرتادي الطرق الخارجية.
وشارك محافظ وادي الدواسر وعدد من القيادات الأمنية ومدراء الدوائر الحكومية في توزيع الهدايا والورود والبروشورات التوعوية على عدد من السائقين.

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