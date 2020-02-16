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“الصحة” تعلن سلامة الطلاب السعوديين العشرة ومغادرتهم الحجر الصحي

“الصحة” تعلن سلامة الطلاب السعوديين العشرة ومغادرتهم الحجر الصحي

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“الصحة” تعلن سلامة الطلاب السعوديين العشرة ومغادرتهم الحجر الصحي

“الصحة” تعلن سلامة الطلاب السعوديين العشرة ومغادرتهم الحجر الصحي
http://almnatiq.net/?p=832802
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن سلامة الطلاب السعوديين العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية وخلوهم من فيروس “كورنا” الجديد، حيث جاءت العينة الثانية التي أخذت منهم والتي ظهرت نتيجتها ظهر اليوم سليمة.
وقد غادر الطلاب الحجر الصحي بعد الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وإنهاء كافة الإجراءات الطبية المطلوبة.
تجدر الإشارة إلى أن الطلاب العشرة كانوا قد وصلوا إلى المملكة قبل أسبوعين بعد صدور التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بإجلائهم من الصين، حيث قامت وزارة الخارجية وسفارة المملكة لدى الصين بجهود كبيرة لإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم إلى المملكة، وقد استقبلتهم الطواقم الطبية وجرى عزلهم لحين التأكد من سلامتهم.
وجددت الوزارة تأكيدها أنه لم يتم حتى الآن وبفضل من الله تسجيل أي إصابة بفيروس “كورونا” الجديد في المملكة.
‏وأهابت بالجميع التواصل مع مركز صحة ( 937 ) في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مؤكدةً أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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