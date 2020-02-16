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جسر الملك فهد ينفي صحة المعلومات المتداولة حول طرح مشروع الجسر الموازي في مارس المقبل

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جسر الملك فهد ينفي صحة المعلومات المتداولة حول طرح مشروع الجسر الموازي في مارس المقبل

جسر الملك فهد ينفي صحة المعلومات المتداولة حول طرح مشروع الجسر الموازي في مارس المقبل
http://almnatiq.net/?p=832804
المناطق - متابعات

نفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المعلومات المتداولة بشأن طرح مشروع الجسر الموازي بين المملكتين على المستثمرين خلال شهر مارس المقبل .

وقالت المؤسسة ان ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام بشأن التصريح المنسوب للرئيس التنفيذي بطرح مشروع الجسر الموازي بين المملكتين خلال شهر مارس المقبل غير صحيح مؤكده بعدم صدور أي تصريح بهذا الشأن.

وكانت المعلومات المتداولة اشارت الى اكتمال الإجراءات الاستشارية للمشروع ، مبينة ان الدراسات اثبتت جدوى الاستثمارية لمشروع الجسر ، لافته الى انه يتوقع وصول الجسر الحالي لدرجة التشبع خلال 12 عاما ، الأمر الذي دفع بالبدء في إجراءات تنفيذ مشروع الجسر الموازي .

 

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