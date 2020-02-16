مكتب تعليم الوجه يطلق دوري المدارس بمشاركة أكثر من 700 طالب

المناطق - تبوك

أطلق مدير مكتب تعليم الوجه محمود بن رمضان الفراج اليوم دوري المدارس لكرة القدم والذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم بمشاركة أكثر من 719 طالب وذلك بثانوية الامير سلطان بن عبدالعزيز.

وأوضح الأستاذ عبدالله الجهني المنسق العام لدوري المدارس بتعليم الوجه جهود المكتب والمدارس في الإعداد والتهيئة لهذه الفعالية الرياضية التي تشهد إقبالًا ومتابعة من مختلف شرائح المجتمع كما يشارك في الدوري أكثر120 ألف طالب يتنافس فيها 12 ألف فريق على مستوى المملكة موزعه على 47 مدينة ومحافظة وأن عدد المشاركين في مكتب تعليم الوجه 719 طالب موزعه على 76 فريق ويعدّ هذا الدوري هو النسخة الثاني إذ انطلق تحت شعار جيل اليوم يصنع انجازات المستقبل وأنه يستهدف جميع المراحل الدراسية.

من جانبه أكد مدير مكتب التعليم بمحافظة الوجه محمود الفراج أن دوري المدارس أحد المحاضن التربوية التي تطلقها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم لصناعة جيل الرؤية وبناء شخصية مؤثرة تعتز بوطنها وقيادته مُشيراً إلى أن دوري المدارس سيسهم في إحياء الرياضة المدرسية و بث روح التنافس بين جميع المدارس والمناطق من أجل حلم تمثيل الوطن وارتداء شعار المنتخبات الوطنية .