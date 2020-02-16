شراكة بين امانة الاحساء والاتصالات السعودية تتفق لاطلاق خدمة ” الواي – فاي “

اوضح أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ، أنه وانطلاقاً من سعي الأمانة الى تعزيز شراكاتها ومبادراتها الداعمة لمشاركة القطاع الخاص في خدمة المجتمع والاسهام في دفع عجلة التنمية والتطوير في الحاضرة ، تم اليوم الاحد 22 جمادى الاخرة توقيع مذكرة شراكة وتعاون بين الأمانة وشركة الاتصالات السعودية بهدف اطلاق خدمة الاتصال اللاسلكي بالانترنت “الواي – فاي ” في المرافق العامة ، مشيراً الى ان مذكرة الشراكة تتضمن بنود عدة لتعزيز جوانب التعاون بين الطرفين خدمةً للمجتمع ، كما انها تأتي تجسيداً لأهداف تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 في ظل توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة – ايدها الله- ، موضحاً ان تفعيل الخدمة في مرحلتها الأولى سيكون في ( منتزه الملك عبدالله البيئي – سوق القيصرية – حديقة خادم الحرمين الشريفين ) ، على ان يستفيد مشتركي الـ ”

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” من الخدمة مجاناً على مدار الساعة ، بينما ستتاح الساعتين الأولى فقط بصفة مجانية لمشتركي الشركات الأخرى ، واعرب الملحم عن شكره وتقديره لشركة الاتصالات السعودية لمبادراتهم وسعيهم المتواصل الى تعزيز التكاملية والتعاون البنّاء بين القطاع العام والخاص في تقديم خدمة افضل للمجتمع .