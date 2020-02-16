شراكة بين امانة الاحساء والاتصالات السعودية تتفق لاطلاق خدمة ” الواي – فاي “

اوضح أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ، أنه وانطلاقاً من سعي الأمانة الى تعزيز شراكاتها ومبادراتها الداعمة لمشاركة القطاع الخاص في خدمة المجتمع والاسهام في دفع عجلة التنمية والتطوير في الحاضرة ، تم اليوم الاحد 22 جمادى الاخرة توقيع مذكرة شراكة وتعاون بين الأمانة وشركة الاتصالات السعودية بهدف اطلاق خدمة الاتصال اللاسلكي بالانترنت “الواي – فاي ” في المرافق العامة ، مشيراً الى ان مذكرة الشراكة تتضمن بنود عدة لتعزيز جوانب التعاون بين الطرفين خدمةً للمجتمع ، كما انها تأتي تجسيداً لأهداف تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 في ظل توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة – ايدها الله- ، موضحاً ان تفعيل الخدمة في مرحلتها الأولى سيكون في ( منتزه الملك عبدالله البيئي – سوق القيصرية – حديقة خادم الحرمين الشريفين ) ، على ان يستفيد مشتركي الـ ” stc” من الخدمة مجاناً على مدار الساعة ، بينما ستتاح الساعتين الأولى فقط بصفة مجانية لمشتركي الشركات الأخرى ، واعرب الملحم عن شكره وتقديره لشركة الاتصالات السعودية لمبادراتهم وسعيهم المتواصل الى تعزيز التكاملية والتعاون البنّاء بين القطاع العام والخاص في تقديم خدمة افضل للمجتمع .
حيث حضر توقيع عقد الشراكة بجانب أمين الأحساء، مدير الاتصالات السعودية يوسف بودي، وعدد من مسؤولي الشركة، في حين يعتبر توقيع المذكرة يأتي تمشياً مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة وتعزيزاً لخدمات حلول اتصالات داخلية بتقديم خدمة الانترنت من خلال تقنية ( الواي – فاي ) لمرتادي المرافق العامة والتي تسعى لها شركة stc عبر أهدافها في تدعيم الشراكة المجتمعية مع القطاعات والمؤسسات الحكومية والرغبة في الإسهام بدفع عجلة التنمية والتطوير الخدمي انطلاقًا من مسيرة البناء والتعمير والنهضة الشاملة التي تؤكد عليها حكومتنا الرشيدة – يحفظها الله –.
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