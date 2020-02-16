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صحة تبوك تستعد لوباء كورونا

صحة تبوك تستعد لوباء كورونا

منطقة تبوك

صحة تبوك تستعد لوباء كورونا

صحة تبوك تستعد لوباء كورونا
http://almnatiq.net/?p=832816
تبوك - علي العميري
رأس المدير العام للشئون الصحية ورئيس مركز القيادة والتحكم بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي اليوم بمكتبه اجتماعا لفريق مركز القياده والتحكم وذلك لوضع خطة لاستعداد لمجابهة وباء كورونا المستجد و الاطلاع على كافة التجهيزات الجديدة الخاصة بمكافحة العدوى .
وأكدت صحة تبوك انه تم تشكيل فريق الاستجابة السريعة لمكافحة العدوى وفريق التقصي الوبائي للوقوف على سير العمل في جميع القطاعات الصحية بالمنطقة من مستشفيات ومراكز صحية حكومية وأهلية حسب معايير الجودة المقرر من قبل وزارة الصحة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد  .
وحثت صحة تبوك على جميع العاملين في القطاعات الصحية بأخذ التدابير والاحتياطات الوقائية وعدم التهاون في تطبيق أي منها .                                                                          من  جهه  أخرى قام مركز القيادة والتحكم بصحة تبوك بعمل فرضيات بمنفذ حالة عمار ومطار الامير سلطان بن عبدالعزيز ومستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك  وذلك لتطبيق السياسات والإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بهدف رفع جاهزية مقدمي الرعاية الصحية للتعامل مع ورود أي حالة مصابة لاسمح الله وذلك بمشاركة جميع الأقسام المعنية للتأكد من كافة الاستعدادات الطبية وتعزيز فاعلية الاستجابة العاجلة لأي تحديات ومستجدات وتوفير الدعم اللازم.

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