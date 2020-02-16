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تعليم مكة يناقش نتائج الاختبارات الفصلية للفصل الدراسي الأول 1441هـ وتجويد نواتج التعلّم بالمدارس الأهلية

تعليم مكة يناقش نتائج الاختبارات الفصلية للفصل الدراسي الأول 1441هـ وتجويد نواتج التعلّم بالمدارس الأهلية

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تعليم مكة يناقش نتائج الاختبارات الفصلية للفصل الدراسي الأول 1441هـ وتجويد نواتج التعلّم بالمدارس الأهلية

تعليم مكة يناقش نتائج الاختبارات الفصلية للفصل الدراسي الأول 1441هـ وتجويد نواتج التعلّم بالمدارس الأهلية
http://almnatiq.net/?p=832830
المناطق _ مكة المكرمة

عقدت الادارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم اجتماعاً لمناقشة ” نتائج الاختبارات الفصلية للفصل الدراسي الأول 1441هـ وتجويد نواتج التعلّم بالمدارس الأهلية برئاسة المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي .
وقال الدكتور الزائدي : إننا أمام مسؤولية مهنية عظيمة تجاه أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في مدارس التعليم الأهلي وتجاه الوطن، تتطلب منا جميعاً الإخلاص والتفاني والعمل الدؤوب في عملنا الإشرافي ليكون التعليم بالمدارس الأهلية تعليماً نوعياً يحرص على تحقيق جودة التعليم وتجويد نواتج التعلم.
من جانبه اوضح مدير مكتب التعليم الأهلي بمكة خالد الجابري أن هذا الاجتماع سيكون له بالغ الأثر في تجاوز الكثير من المعوقات وتصحيح المسار وتحقيق الأهداف الطموحة المرجوة بإذن الله تعالى وخاصة فيما يتعلق بضبط جودة التعليم ، وتحقيق نواتج التعلّم المأمولة معبرا عن شكره للدكتور الزائدي على حرصه واهتمامه ودعمه الدائم للتعليم الأهلي .
يُذكر أن هذا الاجتماع تضمن عرضا مرئيا تحليليا لنتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم الأهلي بمكة وعرضا لسلسلة الغياب لمدارس التعليم الأهلي ” بنين – بنات ” قدمها أخصائيو التقويم بتعليم مكة من جانب البنين فهد القحطاني ومنيع المسعودي , فيما قدمته من جانب البنات الأخصائية إلهام نواوي .

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