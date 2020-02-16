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انطلاق دورة الحكام المستجدين لكرة الطائرة بتبوك

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انطلاق دورة الحكام المستجدين لكرة الطائرة بتبوك

انطلاق دورة الحكام المستجدين لكرة الطائرة بتبوك
http://almnatiq.net/?p=832842
المناطق _ تبوك
انطلقت اليوم بمدينة الملك خالد الرياضية بتبوك دورة للحكام المستجدين للكرة الطائرة التي ينظمها الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بالتعاون مع معهد إعداد القادة بالرياض ويحاضر فيها
الحكم الدولي محمد الحناكي.
وبين رئيس لجنة الحكام الفرعية بمنطقة تبوك عبدالله الفيفي أن الدورة التي التحق بها أكثر من 25 شاباً تستمر لـ 10 أيام وتشتمل على دراسة القانون النظري والعملي لكرة الطائرة وإصابات
الملاعب وتنظيم الإدارة وعلم النفس الرياضي ويخضع بعدها المتقدمين لاختبار نهائي قبل اعتمادهم من الاتحاد السعودي لكرة الطائرة مشيراً إلى اللجنة الفرعية للحكام بالتعاون مع اللجنة الرئيسة والهيئة العامة الرياضة بالمنطقة تسعى لاتساع قاعدة الحكام بالمنطقة والاهتمام بالحكام الواعدين.

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