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مدرب الأهلي يؤكد جاهزية السومة والبلايلي في الجولة الثانية من دوري آسيا

مدرب الأهلي يؤكد جاهزية السومة والبلايلي في الجولة الثانية من دوري آسيا
http://almnatiq.net/?p=832846
المناطق _ الرياض

أكد مدرب فريق الأهلي مازن بهكلي جاهزية عمر السومة ويوسف البلايلي للمشاركة في مواجهة استقلال طهران الإيراني غدا ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 .
وأشار مدرب الأهلي إلى أن عمر السومة عاد من الإصابة ويوسف البلايلي أصبح جاهزًا للمشاركة , ليتأكّد الاعتماد عليهما في المواجهة الآسيوية فيما سيغيب سعيد المولد ونوح الموسى بداعي الإصابة .
وأضاف أن فريقه يعاني من ضغط المباريات خلال هذا الشهر ، وهذا ما أنتج عددا من الإصابات التي لحقت بالفريق حيث أظهرت الفحوصات أن غالبيتها إصابات عضلية أو نتيجة الإرهاق ، كما الحال مع نوح الموسى الذي تعرض لإصابة في العضلة الضامة ، وسعيد المولد الذي يخضع لبرنامج تأهيلي في جدة نتيجة لإصابة مماثلة .
ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة ,وبنفس الرصيد يأتي استقلال طهران والشرطة العراقي, والوحدة الإماراتي .
من جهته أكد لاعب الأهلي عمر السومه أن التركيز سيكون على حصد النقاط الثلاث أمام الاستقلال الإيراني ، مشيرا إلى أن مباراة الغد لن تكون سهله لكن سنحقق الفوز .
وأضاف : تعرضنا لضغط مباريات كبير في الفترة الماضية وكذلك لعدد من الإصابات أثرت بشكل كبير على نتائج الفريق، لكننا جاهزون لمواجهة الاستقلال وعلينا التركيز في الملعب والابتعاد عن أي شيء خارج الملعب .

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