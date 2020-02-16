جامعة جازان تستطلع رأي 60 “جهة” حول مواصفات خريجيها

جازان _ فضة عطيف

يرعى معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اللقاء الذي تقيمه وكالة الجامعة لشؤون الطالبات لعرض واستطلاع رأي جهات سوق العمل في مواصفات خريج ومخرجات تعلم جامعة جازان صباح الأربعاء المقبل على مسرح كليتي الآداب والمجتمع.

وأوضحت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الأستاذة الدكتورة عائشة بنت حسن زكري أن اللقاء يهدف إلى إعداد خريجين مزودين بمهارات تتوافق ورؤية المملكة 2030 من خلال استطلاع رأي جهات سوق العمل والتي تشارك الجامعة تحديد مهارات الخرجين.

وأشارت الدكتورة زكري أن عدد الجهات المدعوة للحضور والمشاركة في استطلاع الرأي أكثر من 60 جهة من القطاعين المدني والخاص والعسكري، فيما سيكون عدد الطلبة المشاركين في استطلاع الرأي ما يقارب الـ60 ألف طالبة وطالبة من 23 كلية، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وبينت الدكتورة زكري أن رعاية معالي مدير الجامعة لهذه الفعالية يأتي انطلاقاً من حرص معاليه وتأكيده على أن تكون مخرجات الجامعة مواكبة لتطلعات القيادة الرشيدة، حيث تعتبر الجامعة من أهم المؤسسات التنموية والاجتماعية في المجتمع، والمصدر الحقيقي لتطور وتنمية المجتمعات.