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اجتماع استشرافي للإرتقاء بمنظومة الأداء التعليمي بتعليم وادي الدواسر

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اجتماع استشرافي للإرتقاء بمنظومة الأداء التعليمي بتعليم وادي الدواسر

اجتماع استشرافي للإرتقاء بمنظومة الأداء التعليمي بتعليم وادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=832859
وادي الدواسر _ فالح الدوسري
عقدت إدارة تعليم وادي الدواسر اجتماعًا  استشرافيا للارتقاء بمنظومة الأداء التعليمي برئاسة مدير التعليم الدكتور أحمد العُمري، وبحضور المساعد للشؤون التعليمية ومدير ورؤساء الشعب في قسم الإشراف التربوي وتم فيه مناقشة عدد من المحاور أهمها:
تحسين نواتج التعلم وتأكيد الدور التكاملي بين الإدارات والأقسام وأن يكون ذلك وفق آليات واضحة ويتم تقييمه بشكل دوري وفق مقاييس ومؤشرات أداء علمية.
الرقي بمنظومة الأداء الإشرافي وتأكيد دور المشرف التربوي في المدارس والتركيز على ما ينفذ داخل حجرة الدراسة من استراتيجيات التدريس ومتابعة مستوى الطلاب وتحصيلهم الدراسي.
تطوير مستوى معلمي الادارة في جميع التخصصات المختلفة من خلال مجموعة من البرامج والممارسات التربوية.
مناقشة نتائج الاختبارات التحصيلية واستعراض الاستعداد للاختبارات القادمة التي تقام بشكل مركزي من الوزارة لفصول محددة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة ووضع آلية تواصل مباشرة مع المدارس.
تقييم أداء المدارس والمشرفين لمبادرة بوابة المستقبل ووضع خطة لتفعيلها بشكل أكبر في المدارس والاستفادة القصوى منها، ومناقشة التحديات التابعة تواجه تفعيلها في المدارس المطبقة لها.
وفي ختام الاجتماع طالب مدير التعليم الجميع بمضاعفة الجهد للوصول للأهداف المنشودة والتي تصب في مصلحة أبناء الوطن وتتوافق مع توجهات وزارة التعليم  وتحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مثمنًا للجميع جهودهم المخلصة للرقي بالمنظومة التعليمية والتأثير في المجتمع.

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