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نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات الكهرباء في المنطقة

نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات الكهرباء في المنطقة

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نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات الكهرباء في المنطقة

نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات الكهرباء في المنطقة
http://almnatiq.net/?p=832862
المناطق _ فهد المريخي
التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد) وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء الدكتور نايف بن محمد العبادي، يرافقه الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية الأستاذ فهد بن حسين السديري.
ونوه سموه بما شهده قطاع الخدمات الكهربائية من نمو وتطور في ظل دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله-، مشيراً لما تضمنته رؤية المملكة ٢٠٣٠ من استفادة من مختلف مصادر الطاقة، ورفع كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم الدعم فيه، مبيناً أهمية العمل على تطوير الخدمات، والحرص على الجودة والكفاءة، والاستفادة المثلى من مرافق الانتاج، بما يحقق أفضل مستوى للخدمات والعائد المناسب للمساهمين، متمنياً سموه لمنسوبي قطاع الكهرباء التوفيق.
واطلع سموه على نبذة عن مشروعات قطاع الكهرباء في المنطقة، وخطط التوسع في الانتاج والشبكات.
من جانبه أعرب وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء الدكتور نايف العبادي عن شكره و تقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته الكريمة، مشيراً أن الوزارة تعمل من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمارات في القطاع.
بدوره عبر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس فهد السديري عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، على دعمه المتواصل لمشروعات الشركة، مؤكداً أن الشركة تعمل بكل طاقتها من أجل انجاز مشروعات التوسعة في الانتاج والشبكات، بما يحقق توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه -يحفظهما الله- ويلبي تطلعات واحتياجات المشتركين.

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