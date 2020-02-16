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مسؤول يمني يعلن التوصل إلى اتفاق جديد مع مليشيا الحوثي لتبادل الأسرى

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مسؤول يمني يعلن التوصل إلى اتفاق جديد مع مليشيا الحوثي لتبادل الأسرى

مسؤول يمني يعلن التوصل إلى اتفاق جديد مع مليشيا الحوثي لتبادل الأسرى
http://almnatiq.net/?p=832865
المناطق _ عدن

أعلن مسؤول حكومي يمني التوصل إلى اتفاق مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لتبادل أسرى بينهم أحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن.
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية وعضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريًا ماجد فضائل، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: ” إن اجتماعات عقدت في العاصمة الأردنية عمّان للجنة تبادل الأسرى أثمرت عن اتفاق تقضي المرحلة الأولى منه الإفراج عن ألف و 420 أسيرًا ومعتقلاً وأحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن.
وأضاف أن تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق سيعقبه عملية الإفراج الشامل والكامل عن جميع الأسرى والمعتقلين، مؤكدًا اقتراب حدوث انفراجة فعلية في ملف الأسرى والمختطفين، وأن تلك الانفراجة مرهونة بالتزام الحوثيين بالاتفاق وتنفيذه بدون أي مماطلة أو تسويف.

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