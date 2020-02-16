تكليف المهندس خالد المغلوث مديرا عاما لإدارة تنسيق المشاريع بأمانة الشرقية

المناطق _ الدمام

أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قرارا يقضي بتكليف المهندس خالد بن فهد المغلوث مديرا عاما لإدارة تنسيق المشاريع بالأمانة.

و أعرب المهندس المغلوث عن شكره وتقديره وامتنانه لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية وتحفيزهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، متمنيا من العلي القدير أن يوفقه في مهام عمله وأن يكون عند ثقة معاليه في كل ما من شأنه خدمة هذا الوطن الغالي.