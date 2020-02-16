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المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم يواصل تدريباته تحضيرًا لكأس العرب

المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم يواصل تدريباته تحضيرًا لكأس العرب

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المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم يواصل تدريباته تحضيرًا لكأس العرب

المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم يواصل تدريباته تحضيرًا لكأس العرب
http://almnatiq.net/?p=832871
المناطق _ الرياض

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم اليوم تدريباته تحضيرًا للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا في الدمام.
وأجرى الأخضر مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب نادي النهضة تحت إشراف المدير الفني بندر باصريح ، تركّز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية.
وتضم مجموعة المنتخب السعودي في كأس العرب إلى جانبه منتخبات فلسطين ، والجزائر ، ومصر ، التي سيفتتحها بلقاء منتخب فلسطين في الثامن عشر من الشهر الجاري ، يليه لقاء منتخب مصر في الحادي والعشرين ، في حين سيختتم دور المجموعات بلقاء منتخب الجزائر في الرابع والعشرين من الشهر ذاته.
من جهة أخرى، عقدت اللجنة المنظمة للبطولة اجتماعًا فنيًا بممثلي منتخبي السعودية وفلسطين، نوقش خلاله الملفات التنظيمية واللوجستية ، وأنظمة ولوائح البطولة.
يُذكر أن مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، تأتي ضمن إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان.

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