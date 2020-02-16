مصرع ما يزيد عن 18 من مليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني ومقاتلات التحالف في الجوف

لقي ما يزيد عن 18 من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم وأصيب آخرون اليوم نتيجة معارك مع الجيش اليمني بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن معارك نشبت بين الجانبين في أثناء محاولة مجاميع من المليشيا التسلل إلى مواقع الجيش في سلسلة جبال جرشب.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش في السلسلة الجبلية صدت هجوماً لمجاميع من المليشيا وأسفرت مواجهات بين الجانبين عن مصرع أكثر من 18عنصراً وجرح آخرين.

وشن طيران التحالف العربي عدة غارات جوية دقيقة ومباشرة استهدفت تجمعات للمليشيا ومخزن سلاح وآليات قتالية تابعة لها في جبهة الغيل والمحزمات والجرشب.